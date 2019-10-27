陳樂怡　新股市熾熱　惟難望續炒作

中美關係仍較複雜，雖然美國商務部長羅斯預料，兩國元首將於下月在智利舉行的亞太經合組織峰會上，有超過一半機會正式簽署首階段貿易協議，不過，亦有消息指美國參議員促聯邦退休基金放棄追蹤MSCI中國指數，避免投資者資金流入由中國政府控制的公司。由於中美關係仍有較大變數，相關消息將繼續左右大市。此外，英國脫歐問題仍未明朗，在多個不確定因素困擾下，料將繼續限制大市表現。

IMF下調今明兩年的亞洲經濟增長預測，2019及2020年分別為5%及5.1%，較4月時下調了0.4%及0.3%。同時，IMF亦料中國今年經濟增速將放緩至6.1%，明年更有機會跌穿6%的重要心理關口至5.8%。由於目前逾50%的恒指成分股為內地相關公司，若內地經濟下滑將利淡企業盈利表現，不利公司估值。此外，目前香港社會動盪，雖然近日政府推出多項紓困措施，但實質作用仍有待觀察，經濟回落風險較大，將持續利淡投資氣氛。

港股方面，近日新股市場再趨熾熱，主要由於新股定價未有過於進取，加上街貨偏少，在炒作供求下，見有資金流入。不過，近期招股的企業基本因素未見突出，欠缺持續炒作賣點及盈利增長動力，料將限制上市後表現，投資者若部署新股宜注意風險。後市方面，目前投資者入市取態仍較審慎，成交量持續偏低，加上部分資金亦分流至新股市場，不利大市。技術上，恒指受制於27,000點水平，不過，中共中央四中全會將召開，加上企業將進入第三季業績公布期，料將成為市場焦點，大市炒股不炒市的機會較大，26,300點為主要支持。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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