葉尚志　吉利汽車或觸底回彈

港股連升兩周後，出現整固的走勢，進入第三季業績公布期，是令到市場氣氛轉為比較觀望的原因。然而，在恒指仍守穩於26,200點初部支持位的情況下，總體穩好狀態將可保持，能否借助第三季業績進一步向上突破，將會是年底前行情發展的關鍵。

第一上海首席策略師葉尚志

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