葉尚志 吉利汽車或觸底回彈
2019年10月27日 08:50
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(Getty Images圖片)
港股連升兩周後，出現整固的走勢，進入第三季業績公布期，是令到市場氣氛轉為比較觀望的原因。然而，在恒指仍守穩於26,200點初部支持位的情況下，總體穩好狀態將可保持，能否借助第三季業績進一步向上突破，將會是年底前行情發展的關鍵。
吉利汽車(00175)在8月出現見底後，有延續修復行情的傾向，在資金繼續回流的推動下，加上預計第四季銷情可望持續復甦，建議可以關注吸納的機會。事實上，公司在8月下旬公布上半年業績，盈利大幅倒退40%，但消息出來後股價不跌反升，加上受到港股在8月大跌2,000多點的考驗，吉汽抗跌力之強，可以顯示其最壞的情況可能已過去了。而其9月的總銷量按年減少8.5%，但比對8月份19%的減幅是明顯收窄，按月更錄得有12.5%的增幅，估計在低基數下，銷情可望保持復甦的勢頭。建議可於13.5元吸納，止蝕位可以放在12元，目標看16元。
第一上海首席策略師葉尚志
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