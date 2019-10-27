鄭勤龍　小米不宜高追

從卦象顯示，小米正處於《雷山小過》變《澤山咸》之中，在自然界中，「山」是一個極難跨越的龐大阻礙物，俗語有云:「遇山則止」，因此若將「山」的意象應用在小米股價的走勢上，可引伸為難以穿越的阻力，今「小過」卦和「咸」卦皆帶有山的元素，所以投資者在短線操作上不宜對其憧憬過分樂觀。

「小過」卦的卦象為山上行雷之象，而且更傳來飛鳥哀鳴之聲，《彖》曰：「飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。」意思是說行雷之時，若身處於空曠而高的地方，很容易便會被雷中，因此為了降低被擊中的概率，飛烏紛紛往下飛，此則為大吉之舉也。

「咸」卦的本意為無心之感，《說文》曰：「感，動人心也。」

其實小米在中線來說，並不乏5G的抄作概念，小米創辦人雷軍表示為了迎合市場的需求，已計劃在明年2020年推出逾10款的5G手機，由於小米在成本效率方面具有優勢，因此相信5G手機更換周期或可成為小米在2020年回復銷售增長的動力。

綜合卦象及基本因素分析，小米的股價很可能會在短線上出現被打壓的迹象，不過中線仍具吸納概念，因此投資者不妨倣效飛烏的智慧，宜吼低吸納，不宜高追，以免成為雷擊的目標。

玄學金融家鄭勤龍

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