鄺紫珊　亞洲高收益債可吼

美中貿易談判存在不確定性讓消費者及企業信心降低，很大程度減少了消費需求及投資的活躍度，也難免對亞洲經濟前景帶來衝擊。但由於亞洲各國持續進行寬鬆貨幣政策，其中中國及印度也是積極推動經濟政策，故有助企業提升營運效益，及帶動亞洲高收益債的表現。

預期未來歐洲央行、美國聯儲局都積極啟動購債計劃，對新興亞洲貨幣及債券均有一定的支持，故相信亞洲高收益債的企業整體信用情況只要有適度改善，將可有利亞洲高收債的表現。

以印度為例，印度央行10月初宣布今年第5度減息，當地政府也在8月放寬外資在煤礦開採、基礎設施等直接投資的股權比例限制，並在9月份將企業的稅率由30%減至22%等，相關的措施預期可帶動企業的投資。

另外，中國的房地產美元債自年初以來，都有不錯的回報，整體是優於亞洲高收益債的債券指數。事實上，中國地產商亦受惠於基本因素的支持，即使信託融資已收緊，但屬於中大型地產商仍可望維持健康的融資優勢。觀察未來12至18個月，可預視中國地產商可提供穩健的營收增長，這主要是反映前兩年強勁的合約銷售，由於有關的營收增長也將可超過債務增長，故企業的信用狀況應可望逐漸改善，據了解，有部分屬於評級較低的地產商也有提供利息保障，目標是優化債券質素，以提升其債券吸引力。

有投資銀行的資料顯示，8月份亞洲債券信用評級中，屬於降級的債券主要分布在原材料或紡織相關行業的公司，而中國地產商8月份信用評級獲降級的企業債為零，而獲上調的則有兩間，故表現是優於其他行業。

亞洲國家通脹可望持續維持在溫和水平，預期部分國家仍有減息空間，低息環境將持續，當資金回流亞洲高收益債市場，投資者可趁低布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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