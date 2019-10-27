差過預期！中國9月規模以上工企利潤按年跌5.3%

中國國家統計局公布，9月份單月，規模以上工業企業實現利潤總額5,755.8億元人民幣(下同)，按年下降5.3%，降幅比8月份擴大3.3個百分點，亦差過市場預期的下跌2%，主要受工業品出廠價格降幅擴大、銷售增長放緩等因素影響。

今年1至9月份的首3季，全國規模以上工業企業實現利潤總額4.59萬億元，按年下降2.1%，降幅比1至8月份擴大0.4個百分點。

首3季，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1.38萬億元，按年下降9.6%；股份制企業實現利潤總額3.37萬億元，下降1.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1.13萬億元，下降4.2%；私營企業實現利潤總額1.26萬億元，增長5.4%。

期內，採礦業實現利潤總額4,279.4億元，按年增長3.1%；製造業實現利潤總額3.79萬億元，下降3.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3,749.9億元，增長12.3%。

在41個工業大類行業中，首3季30個行業利潤總額按年增加，11個行業減少。當中，電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長13.7%，電氣機械和器材製造業增長13.5%，專用設備製造業增長12.9%，非金屬礦物製品業增長11.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.1%，石油和天然氣開採業增長7.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長3.6%，農副食品加工業增長3.5%，通用設備製造業增長3%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降53.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降41.8%，汽車製造業下降16.6%，化學原料和化學製品製造業下降13%，紡織業下降4.3%，煤炭開採和洗選業下降3.2%。

首3季，規模以上工業企業實現營業收入77.67萬億元，按年增長4.5%；發生營業成本65.51萬億元，增長4.8%；營業收入利潤率為5.91%，按年降0.41個百分點。

9月末，規模以上工業企業資產總計116.93萬億元，按年增長6%；負債合計66.49萬億元，增長5.4%；所有者權益合計50.44萬億元，增長6.8%；資產負債率為56.9%，按年降低0.3個百分點。

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