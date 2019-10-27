潘梓生　聯儲局議息前部署沽金

金價近期處於窄幅波動，期金價格持續於1,480至1,500美元整固近兩星期，藉着歐洲央行舉行議息會議，即將離任的央行主席德拉吉表示，歐洲央行會繼續維持量化寬鬆政策以及維持比現時更低的負利率，支持金價突破整固區間，重上1,500美元，以及突破9月以內的下降軌，短期走勢相對利好。

不過，金價過去半年累積升幅近兩成，走勢相當超買。近期利好金價消息有限，加上中美貿易戰有所紓緩，英國成功避免硬脫歐，大幅限制避險情緒繼續升溫。另外，聯儲局將舉行議息會議，市場已預期有逾90%機會減息1/4厘，因此聯儲局若減息只是屬於符合市場預期，難以為金價帶來實質支持。

市場將更在意聯儲局對12月議息會議會否帶來更多啟示，因為現時利率期貨反映聯儲局再於12月減息的概率僅為25%。但筆者認為聯儲局較大可能避免談及12月減息的意向，避免反過來被市場「脅迫」減息，反而增加經濟風險，同時減弱減息效用。因此，金價在短期走勢利好後，難以突破另一大阻力，即1,525美元，投資者不妨於議息會議前沽空期金，並以1,500美元作為獲利目標，止蝕則可訂於1,540美元。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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