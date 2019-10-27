郭家耀　中國富豪續增　財富管理業看高一線

有投行早前發布2019年《全球財富報告》，雖然中美貿易戰持續，環球經濟增長放緩，加上股市表現波動，但數據顯示全球百萬富翁人數仍持續增加，過去1年估計增加110萬人至4,680萬人，整體淨資產規模達158.3萬億美元，佔全球總數的44%。同一時間，全球總財富增加2.6%至360萬億美元，其中以美國、中國及歐洲對財富增加的貢獻最大，分別增加3.8、1.9及1.1萬億美元。而全球每位成人平均財富則增加1.2%至70,850美元，金額創出歷史新高。

新增富豪當中，美國佔其一半以上，新增67.5萬個百萬富翁。其次是日本新增18.7萬名新富豪，令百萬富豪人數超過300萬。中國則新增15.8萬名百萬富豪人數，達450萬人。澳洲平均財富下降，主要是因為匯率因素，導致該國百萬富翁減少12.4萬個。英國和土耳其分別減少2.7萬和2.4萬個。

雖然美國在百萬富豪人數勝過中國，但若以全球最富裕10%人口來看，中國佔1億人，美國則佔9,900萬人，兩國在財富創造方面均十分強勁，分別貢獻3.8萬億美元及1.9萬億美元。報告估計，5.59萬名成年人的身家至少1億美元，4,830人的淨資產超過5億美元。報告亦顯示，全球貧富不均現象或趨緩。今年全球最富裕1%人口擁有全球約45%的資產，佔比低於2000年的47％。處於全球底部的90%人口佔全球財富的18%，2000年時則佔11%。背後原因在於中產階級財富逐漸增長，由2000年至今，財富介乎於1萬至10萬美元的人口增長3倍至17億人。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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