港府：香港經濟未見起色　不排除全年呈負增長

財政司司長陳茂波於網誌表示，香港的社會風波持續超過四個月，多個行業都為此承受着極大的代價。政府將於本周四(31日)公布第三季經濟增長的預先估計數字，繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大。目前情況還未見起色，要達到全年經濟增長在0至1%的預測存在極大難度，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

陳表示，上周所公布新一輪「撐企業、保就業」措施，已是自8月中以來的第三輪，合計總額超過20億元，主要支援近期受較直接衝擊的行業。包括為運輸業提供為期6個月的燃料補貼或一筆過補貼，涉及開支約13.65億元，惠及約61,000名的士或紅色小巴司機、180間公共交通服務營辦商，以及13萬名商用車主和船主；向本地商用船隻提供一筆過檢驗費補貼，涉及開支約1,650萬元，約6,300艘本地商用船隻可受惠；進一步擴闊政府物業的租金寬免範圍，涵蓋更多政府轄下的停車場、超市、商店和小食亭等。

至於受重創的旅遊業，當局亦透過支援旅行社的營運，冀能保住行內多名導遊和領隊的工作。旅發局和旅遊業議會將分別推出為期四個月的旅行社現金鼓勵計劃，以接待過夜旅客為計算基數提供現金鼓勵，每間旅行社上限6萬元。

他續稱，當局會繼續密切監察外圍的經濟狀況和本港的政經情勢，盡力硏究進一步的紓緩措施。

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