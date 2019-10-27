全球經貿戰：中方透露與美基本達成首階段協議

美國財經媒體彭博社報道，中國表示，與美國達成的第一階段貿易協議的部分文本已「基本完成」，雙方達成了包括農業監管機構使用標準在內的共識。

中國國務院副總理劉鶴周五(25日)與美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽進行了通話。中國商務部在周六(26日)的一份聲明中表示，「雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。」

周五早些時候，美國貿易代表辦公室在一份聲明中稱，中美接近敲定下個月在智利峰會上簽字的第一階段貿易協議章節。

在中國的聲明中，雙方確認就美方進口中國自產熟製禽肉、鲶魚產品等，以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。

美國官員此前表示，第一階段協議還將包括中國對知識產權和貨幣條款的承諾。據消息人士指，中國將恢復購買美國農產品，並達到2019年貿易戰開始之前的水平，以換取美國暫停進一步徵收關稅。

特朗普曾表示，想在11月16至17日在智利聖地亞哥舉行的亞太經濟合作組織峰會上，與中國簽署第一階段的貿易協議。

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