本周金融市場大事一覽 戲肉就在「萬聖節」

踏入「萬聖節」一周，本周金融市場聚焦美國聯儲局議息結果，香港則有經濟增長數據及零售數字，政府已率先披露陷入衰退。以下為香港時間：

【10月28日星期一】

●無重大數據公布

【10月29日星期二】

●07：30日本公布10月通脹數據

【10月30日星期三】

●20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數

●20：30美國公布第3季經濟增長初值、核心PCE物價指數

●22：00加拿大央行公布議息結果

●22：30美國公布每周原油庫存

【10月31日星期四】

●02：00美國聯儲局公布議息結果

●09：00中國公布10月官方製造業採購經理指數(PMI)

●11：00日本公布議息結果

●16：30香港公布第3季經濟增長

●20：30美國公布9月個人收入、開支、每周新申領失業救濟金人數

【11月1日星期五】

●08：00南韓公布進出口數據，被視為「全球經濟晴雨表」

●09：45中國公布10月財新製造業PMI，主要反映民企

●16：30香港公布9月零售數據

●20：30美國公布非農就業數據、失業率、薪金變化

●22：00美國公布10月ISM製造業PMI

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