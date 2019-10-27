美息周四凌晨揭盅！市場想知的不是減息　而是...

美國聯儲局將於香港時間周四(10月31日)凌晨2時公布議息結果，目前市場預期減息0.25厘的機會高達90.4%。一旦再減息，就是自7月以來，連續3次議息會議皆減息。不過，市場周四要知道的，絕不是減息與否。

外國傳媒報道，目前美國華爾街最關注的是聯儲局官員會否出現「分裂」，事關今年9月17日，當局分了「3組人」：5人不贊成減息；5人贊成減息，但反對之後再減；7人贊成減息，並希望之後再減0.25厘。

若根據上述9月狀況，本周四似乎不是減息的時機。換言之，市場關注點就是「官員們的分歧狀況」。

Capital Economics首席北美經濟學家Paul Ashworth表示，金融市場已完全反映當局周四會減息0.25厘，而當局並沒有為減息降溫。這使到市場更確定減息預期會成為現實。

加拿大皇家銀行資本首席美國經濟學家Tom Porcelli亦指出，在12位具有投票權的聯儲局官員中，已有7位支持10月再減息，意味減息機會大。再者，連續3次減息符合主席鮑威爾的貨幣政策「中期調整」定義。

以下是市場注意的「關鍵點」：

【1、有多少官員「反對」減息？】

分析師指出，可能會有3位官員「反對」減息。市場會視最終有幾多官員「反對」，來估計未來貨幣政策方向。

【2、議息聲明和記者會將發出甚麼信號？】

回看1998年，聯儲局也曾經連續3次減息，當年無論在政治環境、全球經濟，以及貨幣政策上，也與目前相似。那時連續3次減息後，聯儲局指出，金融條件的放鬆將在低通脹的情況下維持經濟增長。

多倫多豐業銀行(Scotiabank)資本市場經濟學負責人Derek Holt表示，聯儲局可能會繼續重覆上述措辭。

如果當局未發出任何信號、並保持議息聲明不變，市場將會認為聯儲局短期內會再次減息，股價和債券價格或上漲。

【3、短期回購市場和資產負債表】

更重要的是，近期「隔夜回購市場」動盪，惹起市場關注「水緊」問題，並促使聯儲局擴大資產負債表規模，在過去一個月內不停為市場注入資金，從10月15日起，每月購買600億美元的美國國債，直至2020年第2季。不少市場人士稱之為「變相量化寬鬆(QE)」，惟當局否認。

因此，經濟學家正觀察聯儲局周四怎解釋上述問題，希望更清楚知道當局設想的資產負債表規模。

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