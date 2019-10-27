【賣衫要環保】快速時尚巨企：氣候正改變業界

美國財經媒體彭博社報道，全球快速時尚巨企Hennes & Mauritz(即港人熟悉的H&M)行政總裁Karl-Johan Persson表示，留意到一位來自瑞典、致力推動應對氣候變化的16歲少女格蕾塔桑伯格(Greta Thunberg)的警告，喚醒了全球數以百萬計的人對「氣候危機」的關注。他坦言，氣候改變正在影響快速時尚界前景。

聯合國歐洲經濟委員會指出，目前服裝行業佔全球溫室氣體排放量約10%，其天然氣排放量和能源消耗量超過航空和航運業總和。目前全球快速時尚產業總值達2.5萬億美元。

彭博社零售行業分析師Charles Allen表示，快速時尚涉及環保議題，是因低價的快速時尚明顯鼓勵消費者更頻密地買多一些，同時丟棄仍可穿着的衣服，因他們更易作出決擇。不過，有不少地方的消費者希望零售商，能幫助他們在環境保護上作出更佳的選擇。

就此，Persson指出，「氣候議題是非常重要，這是巨大的威脅，我們全部人都必須嚴正地關注，包括政治人物、公司、個人。這與消除貧窮同等重要。我們必須減少對環境的影響，同時必須繼續創造就業、改善健康護理，以及對經濟增長的一切事宜。」

H&M估計，有大約70%的成衣在製造過程中影響氣候，預計在2040年，該公司會對氣候轉變作出「正面」貢獻，即減少的溫室氣體排放量要較其價值鏈排放的更多。

公司表示，據非牟利組織Textile Exchange資料，H&M是全球其中一個採用最多有機及循環再用棉花的企業。再者，H&M已開始探索一些特殊設計的非常規物料，例如將柑桔皮和舊魚網等混入回收材料中。該公司更會與政府合作，幫助安裝太陽能電池板和其他可再生能源解決方案，以提高當地工廠的可持續性。

Persson表示，與「暫停消費」相比，環境創新、可再生能源、改良材料之類的方法，是應對氣候變化的更好方法。他說：「繼續非常關注環境問題，但要公開討論解決方案是甚麼。」

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