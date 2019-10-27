【樓市急升溫】十大屋苑周末交投量4年最旺

放寬按保樓價上限，二手交投激增，中原表示，十大屋苑周末兩日錄約26宗成交按周飆3成，創逾4年新高。該行陳永傑表示，新一份施政報告公布後，市場氣氛相當正面，放寬按保樓價上限，置業首期大減，令不少原本首期資金緊張的買家重燃希望，不少買家怕遲買會貴，紛紛趁周末四出睇樓比較，並集中於二手中小型物業市場，若遇上心儀單位亦果斷入市，交投相當熱鬧，料旺市將持續。

【鰂魚涌】

即使中上價屋苑，交投同時轉旺。該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末兩日錄得4宗成交，包括太湖閣高層G室，實用面積545方呎，兩房間隔，7月初放盤叫價1,200萬元，日前減至1,050萬元，議價後最終以992萬元易手，呎價18,202元。

據了解，新買家為外區用家，原業主於1978年8月以15.9萬元買入，持貨41年，帳面獲利976.1萬元，單位升值約61倍。

【天水圍】

天水圍嘉湖山莊本月突破60宗，創今年新高。中原文家輝表示，本周末兩日期間，兩日連錄至少10宗成交，包括樂湖居9座低層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，剛以626萬元沽出，實用呎價9,889元。

他續指出，新買家為本區上車客，一個月前開始物色嘉湖山莊兩房單位，預算500萬，首期100萬元，承做8成樓按，惟當時市況不穩，故遲遲未能決定。

最近施政報告出爐，可做9成按揭物業樓價提高至800萬元，買家認為該政策有利樓市，故即時再四出睇樓，預算由500萬升至650萬元，承做九成按揭。因市況轉好，買家遭遇數次不同業主反價封盤，故每次都帶定支票睇樓，最終經過數次還價洽購，終購入上述單位。

據了解，原業主則於2008年5月以163.88萬元買入單位，現沽貨帳面獲利462.12萬元，升值約2.81倍。

【荃灣】

二手交投爆升，荃灣指標屋苑愉景新城交投量，創近4年單月新高。美聯梁仲維表示，項目於施政報告後，才錄本月首宗買賣，至今暫錄21宗，比9月全月多7宗，為近4年單月成交宗數最高紀錄。

他續稱，剛錄得1座極低層B室，實用面積474方呎，8月開價650萬元放盤，剛反價至665萬元沽，呎價14,030元。對比月中成交同層另一個同戶型單位做價，再高出27萬元。

【東涌】

自從按揭成數調整後，東涌二手市場持續暢旺，第2個周末首日已有7宗成交。中原陳旭明表示，其中東堤灣畔5座高層F室，實用面積607方呎，剛以768萬元沽出，成交價為同類單位近4個月新高，呎價12,652元。

據了解，新買家為本區客，已睇樓一星期，之前有對其他單位還價，但總是慢一步未能入市，現見上址位處高層，而且屬於兩房間隔最大呎數，即追價40萬元買入。

原業主於2013年以550萬元買入，持貨6年帳面賺218萬元，單位升值39.6%。

【沙田】

中原馮澤源表示，沙田中心H座高層E室，實用面積288方呎，剛售583萬元，較同戶型單位約十日前做價再貴逾50萬元，呎價再逾2萬元水平。屬施政報告後屋苑新高價。

【青衣】

中原蔡偉明表示，青衣夾屋宏福花園2座中層E室，實用面積706方呎，三房間隔，8月底時以1,030萬元放售，剛獲外區客以1,028萬元承接，創全港夾屋做價新高，呎價約14,561元。據了解，同屋苑單位，今年中曾售1,020萬元，為對上舊紀錄。

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