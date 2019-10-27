華爾街開始熱議「她」！若當選美總統　油價恐見150

中美貿易戰有望在11月「休戰」，聯儲局又有望在本周宣布減息，料今年12月不會有行動。既然影響市場的兩大因素暫且放下，華爾街開始注視其他事宜，之後最有機會被關注的就是美國民主黨總統參選人沃倫(Elizabeth Warren)！連「國際大鱷」索羅斯上周也表態，認為她最可能在2020年與總統特朗普「對壘」。

外國傳媒報道，沃倫聲望愈來愈高，近期有民調更顯示她超越美國前副總統拜登，開始惹起商界及華爾街注視，被之為「沃倫調整」。她一貫主張環保，如果當選、且兌現競選承諾的話，美國石油供應勢必被削減，有專家估計，油價可能衝上每桶150美元。

沃倫曾表示，若當選總統，將禁止新的沿岸及聯邦政府所有土地的石油探鑽，而開採頁岩油的「水力壓裂」技術因高污染，將要完全禁止。

不過，就算她當選，因共和黨在2020年仍掌握參議院，故政策獲徹底執行的機會不大，惟單是不明朗因素，就足以窒礙金融市場。

有分析指出，若拜登的支持度不能在短期內急起直追、並拋離沃倫的話，美股在2020年首季末段就會開始計入沃倫當選總統的因素，屆時股市難有運行。

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