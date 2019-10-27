和記港口信託第3季純利微跌

業績通告顯示，葵涌和記港口香港國際貨櫃碼頭(HIT)、中遠—國際貨櫃碼頭、亞洲貨櫃碼頭(ACT)於今年第3季的總吞吐量與去年同期相若，惟標準箱(TEU)平均收入有所下跌。首3季累計香港總吞吐量則按年下跌4.7%，原因包括亞洲區內貨運減少。

深圳鹽田方面，第3季吞吐量按年下跌0.9%，主要是運往美國的貨箱出現下滑，惟航線組合的改變令TEU平均收入有所上升。然而，鹽田首3季TEU平均收入依然是低過去年同期，很大程度因為人民幣兌港元貶值。

和記港口信託今年首3季收入按年微跌0.35%至84.52億元。公司表示，受累貿易摩擦激化，以及製造業和商業活動放緩，全球貨易依然呆滯。就算中美重啟貿易談判，兩國貿易爭端難望短期內完全化解，因此對未來前景保持審慎，繼續恪守成本控制及提高效率。

國際海事組織(IMO)新的限硫令將於明年1月1日起生效，航運燃油含硫量上限將降3個百分點至0.5%。和記港口信託預期，面對營運成本上漲的船公司出於提高成本效益，將繼續使用超大型貨船，業界需要投資港口設施及提升深水港口的處理能力。

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