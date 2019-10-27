IS領袖巴格達迪喪生　金融市場料反應平淡

美國總統特朗普表示，極端組織「伊斯蘭國」(IS)領袖巴格達迪已死亡，此前美軍在敍利亞北部的突襲，讓這位伊斯蘭國領導人在其最後時刻「陷入極度恐懼、完全驚慌失措」。

特朗普說：「昨晚(周六晚)美國將世界頭號恐怖分子繩之以法。」他同時透露，沒有美國人員在這次行動中喪生，同時有許多巴格達迪的武裝人員或陪同一起被擊斃。巴格達迪引爆炸彈背心自殺後，其屍體遭嚴重損毀，但DNA測試結果確認了其身份。

這次是繼2011年5月拉登死亡後，有關恐怖組織領袖死亡的最大宗事件。回看2011年5月，美國公布拉登死訊後，美元全線快速反彈，包括美國股市期貨和亞洲股市在內的全球股市短線上揚，美國國債孳息率回升，以油金為主的商品價格下跌。

至於今次，早前有分析認為，因現時恐怖組織對美國的威脅不如2011年，故金融市場料反應平淡。目前仍有交易的虛擬貨幣「一哥」比特幣做好，處於9,400美元水平，高於特朗普正式公布前的9,300美元水平，中東股市則已收市。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。