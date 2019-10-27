華爾街「神奇數字」！想股市飆　本周必須減息？

外國傳媒報道，如果聯儲局主席鮑威爾決定在美國時間周三(香港時間周四凌晨2時)減息，將是第3次，而「3」可能是華爾街的「神奇數字」。

SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner指出，在1995年及1998年，也是「3次減息，每次減0.25厘」，然後就停止減息了。這兩年也是俗稱的貨幣政策「中期調整」或所謂的「保險式減息」，以防止經濟陷入衰退，尤其是1995年。

回看1995年那次，當年7月、12月，以及1996年1月，聯儲局在短短半年內減息3次，每次減0.25厘，理由是物價上升壓力緩解；在此之前，從1994年2月開始的12個月內，聯儲局連續加息7次，每次加0.25到0.75厘不等，將基準利率從3厘快速激增至6厘。

與如今的情況相比，最大的相似之處是通脹低，當局明確表示希望看見更高的通脹。另一個相似之處在於就業市場相當緊張，而且金融市場處於高位，當時聯儲局依然選擇大舉減息。

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