古勝　重磅股業績成焦點

港股上周表現沉悶，恒指每日波幅普遍得百零點，全周累跌52點，主板成交平均每日得6字頭，如果唔睇板塊或個別較突出個股隻，真係休息一個星期都冇乜所謂。睇埋滬綜指又係得個悶字，全周波幅僅41點，同樣冇方向。

如果要揀較值博板塊，可以有兩個選擇，其一是物管股，其二是醫藥股。先睇物管股，查實物管股炒了唔少時間，不過此板塊勝在有內需概念之餘，又唔太受人民幣貶值影響，加上可吸引部分由內房股撤走的資金轉投其身上，炒作條件確唔錯。

選股上，原本跟勢炒都係最正路，而近日永升生活服務（01995）及新城悅服務（01755）皆創新高；相對地，較具規模的碧桂園服務（06098）及中海物業（02669）雖然升得唔錯，但前兩者動力明顯較強，尤其是投資者若以短炒作目的的話，更應以前兩者出擊；至於中線投資，則宜逢低吸納後兩者。

今個星期繼續有業績要睇，當中較值得注意的有周二的中國人壽（02628）、周三的中國銀行（03988），應可從中觀察中國經濟放緩下，對中資金融股盈利收入的影響。

至於外圍方面，就有美國周三公布第三季GDP，以及在周四美國聯儲局公布議息結果。根據CME聯儲觀察工具顯示，現時交易員預期本周美國將減息0.25厘，到1.5至1.75厘的機會率高達93.5%；而去到十二月維持1.5至1.75厘的機會率亦有70.4%，且進一步減息0.25厘，去到1.25至1.5厘的機會率亦有24.9%，所以唔好單睇美國長短期債息孳息已無倒掛（現時十年及兩年國債息差距約0.19厘），就認為美國經濟好好，其實前景都一樣好唔明朗，至於現時投資天氣「放晴」可以維持幾耐？古勝都答唔到大家，不過「順勢而為」永遠係投資市場金科玊律，咁大家識做啦！

東方產經專欄作者 古勝

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