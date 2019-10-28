東方日報B1：7大因素衝擊　十月港股防衰收尾

傳統股災月魔咒未應驗，港股10月以來累升575點，專家警告7大因素衝擊下，後市勢更波動，慎防衰收尾。市場普遍認為，本周能否突破兩萬七關的阻力位，視乎美國周四議息，加上周三期指結算、中美貿易談判進展及藍籌業績期開展等重要因素影響大市。

證券界指，恒指若突破兩萬七水平，或可上望27,300點，但萬一中美貿易談判出現阻滯，要慎防港股「反高潮」出現較深度的調整。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，聯儲局議息決定是影響恒指本周走勢的最大因素。他相信減息機會相當大，市場應留意主席鮑威爾會否明示或暗示未來美息動向。溫傑指，在市場憧憬減息的大氛圍下，聯儲局實在「騎虎難下」惟有作出減息決定。由於美國現時經濟未至於太差，尤其是最新就業及消費數據持續改善，加上今年已經兩度減息，因此他估計新的減息周期仍未開始。

溫傑稱，企業業績潮同樣影響港股走勢。其中，滙控及蘋果公司(Apple Inc.)本周公布季度業績。他預期受英國脫歐風險、美國議息及本港社會不穩等不明朗因素影響下，港股缺乏方向。

對於今召開的中共四中全會，市場關注會否審視與中美貿易協議內容等相關議題。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，會議主要討論人事變動和政治議題，未必涉及到經濟範疇。他又稱，經濟議題按往常慣例應該在12月的中央經濟工作會議上討論，因此市場對四中全會不應存太大期望。

沈慶洪亦認同美國周四的議息會議將左右港股走向，但考慮到貿談仍存變數，料本周初恒指交投持續淡靜。他指，一日未落實協議，投資者都不願意冒險。預計今周恒指26,700至27,000點窄幅波動。

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，中美達成初步貿易協議的消息已被市場消化，技術反彈亦完成，相信利好消息難以在本周維持。惟他指，四中全會或提及刺激經濟措施、區塊鏈技術及產業創新發展，為市場帶來短期的正面影響。他認為市場情緒正逐步改善，普遍持觀望態度。

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