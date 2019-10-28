沈振盈　恒指走勢反覆下跌

港股走勢持續淡靜，波幅收窄、成交萎縮。恒生指數在月初急速反彈之後，過去一周呈現膠着狀態，主要是缺乏新消息的刺激。

月初中美貿易談判，算是初步有一個「表面上」的協議，作用雖然不大，但起碼被用作為炒作的藉口。

另一方面，英國脫歐初步有轉機，雖然方案未能過國會，但市場的負面情緒亦已慢慢消退，英鎊及歐元更明顯見底。故此，造就了上半月的反彈。然而，在基本因素上，港股沒有大升的條件，在技術走勢上，恒指又升抵重大阻力位，加上炒作的所謂「好消息」，中美協議也只是似是而非而已，沒有實質的定案。

未來一周已踏入甲戌月下半月，月初之時已指出，本月將是先升後跌。大市在上半月已反彈，故此，往後兩星期，市況將是向下走為主。

本周每日的股市走勢預測：

周一（戊戌日）：天干地支皆屬土，全土之局，市況偏弱

周二（己亥日）：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆下跌

周三（庚子日）：天干屬金地支屬水，金生水之局，先升後跌

周四（辛丑日）： 天干屬金地支屬土，土生金之局，先跌後反彈

周五（壬寅日）：天干屬水地支屬木，水生木之局，先低後高

訊匯證券行政總裁沈振盈

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