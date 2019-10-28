御峰理財　跟投資大師學炒股

最近翻閱了一本投資的入門書《股市獲利倍增術》，內容涉及市場的基本認識、幾位投資大師的心得、券商種類、落單形式、研究工具及參考資料等。可謂一應俱全，應有盡有，循序漸進地引領投資新手進入市場，難怪長期熱賣，大獲好評。

作者在書中提到詹姆士‧歐莎納西(James O’Shaughnessy)的股票研究。簡而言之，歐莎納西嘗試在過往的股票數據庫中，找尋對投資有用的比率來建構投資組合。例如歐莎納西發現用最低市銷率(Price to Sales Ratio)的50隻股票構成的組合，年回報跑贏同類股票。心水清的讀者，應該聯想到現時流行的Smart beta策略，或稱因素投資(Factor investing)。

最著名的因素投資佼佼者莫過於喬伊‧葛林布雷(Joel Greenblatt)。他的神奇公式，運用盈利收益率(Earnings Yield)及資本回報率(Return on Capital)來挑選股票。從1988年至2004年的17年時間，葛林布雷指神奇公式每年的回報約為30.8%，回報大幅超過標普500每年平均回報率12.3%。

乍眼看來，回報不錯，但筆者對這種策略的長期有效性存疑。原因是要是大多人使用同一或類近策略，會使利潤減少。情況就如最近的一些對沖基金選擇減少追勢(Trend following)策略持倉，因為眾多投資者同時使用類近策略，令市場過於擠迫。2019年2月法巴追勢對沖基金指數單月下跌6%，創2000年創立以來新高。

事實上，這就是市場的本質。投資者不斷進化，市場只會愈來愈有效。散戶難以只靠幾個比率發大財，即使你用的是投資名宿格雷姆(Benjamin Graham)最愛的市帳率(Price to Book Ratio)，又或彼得‧林治(Peter Lynch)推崇備至的市盈增長比(Price/Earnings to Growth Ratio)，結果也是一樣。

與其尋找萬中無一的發達公式，倒不如月供基金，較為實際。

御峰理財研究部

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