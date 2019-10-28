友邦第三季新業務價值升1%　香港錄雙位數下跌

期內年化新保費減少8%，跌至14.44億美元。總加權保費收入上升8%至81.68億美元。新業務價值利潤率上升6個百分點至67%，主因產品和地區業務組合兩者的正面變動，以及營運假設變動所帶動，並反映中國內地稅務法規變動，調高佣金支出的稅務扣減帶來的正面影響。

集團首三季按固定匯率計算新業務價值按年升13%，達32.55億美元；新業務價值利潤率66%，上升6.1個百分點；年化新保費上升3%，至48.87億美元；總加權保費收入升14%，升至245.73億美元。

香港業務第三季新業務價值錄得雙位數字下降。本地客戶新業務價值的雙位數字增長被來自中國內地訪港客戶的新業務價值下降所抵銷；這與已公布的7月及8月整體訪港旅客人數下跌走勢大致相約。

相反，在中國內地全資擁有的業務繼續錄得非常強勁的新業務價值增長，為分部中增長最迅速的業務。

集團首席執行官兼總裁黃經輝稱，儘管面對當前挑戰，公司區內各市場將長期受惠於中產階層人口迅速增長，不斷促進對產品的需求，對公司長遠前景感樂觀。

展望未來，公司指出，在經濟多元化的推動下及在積極的宏觀政策行動的支持下，亞洲地區持續實現穩健的經濟增長。儘管預計全球經濟增長率將放緩，強勁的內部需求動力及亞洲主要人口結構的發展趨勢，繼續為公司業務的長遠前景提供正面的結構性支持。

公司部分的市場正面對利率偏低環境、消費者信心下跌，以及政治及貿易緊張局勢加劇的挑戰。其中，來自中國內地訪港客戶人數下降繼續影響銷售。在此不明朗的環境下，由於私人保險滲透率和社會福利覆蓋處於低水平，市場對公司保險產品需求將長期持續增長。

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