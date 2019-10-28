政府止暴無力　金融中心褪色

香港社會持續動盪，打擊內地企業來港上市部署。市場消息透露，部分內企恐怕香港示威活動不斷升級，故取消來港洽談組班上市事宜。據悉最少已有三家內地民營企業老闆，暫不考慮來港上市。市場擔心若局勢持續轉壞，明年下半年提交的上市申請數量有可能按年下跌五成。另外，上市中介人如投行、律師及會計師行等，經常安排內地企業來港參加上市推介會，最近受社會暴亂影響亦停頓下來，令香港上市相關的專業人士飯碗堪憂。

據投資銀行界人士指，通常有意來港上市的內企大股東或老闆，在最早期階段都會親自來港，與保薦人等專業團隊會面，進行「揀蟀」、簽意向書、組班等事宜，又或順道參觀本港的交易所，了解本地證券市場運作，然後才正式決定開展上市計劃。

不過，市場消息指出，自從六、七月開始，香港示威衝擊加劇，包括民企及國企在內的不少內企股東都不願意來港，「他們覺得香港不安全、又敵視內地人；加上證券市場氣氛欠佳，擔心上市新股賣不出等，所以沒有心情來港與香港的上市團隊會面。」

消息續指，「最少已有三間民企的老闆，暫不考慮將公司在港上市，相關的上市專業團隊惟有拖住先。這些民企原本計劃的集資額規模不算太細，屬中型，保薦人都呻好大鑊！」

來港上市新股驟減，首當其衝的是上市相關的專業服務生意大受影響。消息人士指，上市中介人，如投行、律師及會計師行等，經常會安排內地企業來港參加上市推介會，介紹香港的上市集資功能。「通常每次推介會，都會安排內地每個省市的幾十間公司來港參加，中介人然後再挑選一些有潛質的企業在港上市。以往有好多內地團會來香港，現時差不多停頓晒，好難才有一團來香港！」

立信德豪會計師事務所董事林鴻恩表示，「近月香港的交通、人身安全等因素，影響初步探討來港上市的內企老闆，他們來香港的確係減少，但相信暫時影響不是太大，最多都是延遲上市的決定幾個月。至於已開展上市籌備工作的企業，步伐係會減慢，但不致會由本來想上市，變成不上市。」

他認為，受中美貿戰等因素影響，香港仍是內企境外上市的首選地。而且上市是很長線及重要的決定，除非香港的金融中心地位受損、又或者信貸評級被降低，影響基投、上市估值、市盈率等，否則他不認為內企會因目前香港社會狀況而取消上市計劃。

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