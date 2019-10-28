【市前重點睇】美匯逼近98　油價做好

●美匯指數升至97.81，離岸人民幣(CNH)高見7.0448，港匯反覆企7.8377，日圓兌美元跌至108.69，歐元挫至1.1083，英鎊低企1.2832。金價回落至1,503美元。布油升上62.08美元，紐油漲至56.71美元。道指期貨上升。

●全球經貿戰：中國指與美國達成的第一階段貿易協議的部分文本已「基本完成」。美方稱中美領導人11月有望簽署協議。

-美國總統特朗普：與中國的談判進行非常順利，中國購買農產品規模超乎想象。

●美國10年期國債孳息率升2.82點子，報1.7943厘。

●美國財政部公布，至9月30日止2019財年，美國聯邦財政赤字擴大23%，至9,840億美元，創2012年以來新高。

●港股ADR指數上周五收報收報26,771點，升103點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,786點，升100點，高水119點，成交15,681張。

●紐約期油上周五收報每桶56.66美元，升0.43美元或0.76%，全周累升約5.2%，並創9月24日以來收市新高；布蘭特期油收報每桶62.02美元，升0.35美元或0.57%，全周累升約4.4%，亦創自9月26日以來收市新高。

●紐約期金上周五收報每安士1,505.3美元，升60美仙或0.04%，全周計累升約0.8%。

●英國富時100指數上周五收報7,324點，跌3點或0.05%；法國CAC指數收報5,722點，升37點或0.67%；德國DAX指數收報12,894點，升22點或0.17%。

-歐股周一(28日)起進入「冬令時間」，開市推遲1小時。

●英國下議院周一將就提前大選動議進行表決，首相約翰遜料再次受挫。

●本周將迎來美日央行決策，聯儲局連續第三次降息幾成定局，而日本央行據悉或避免加大刺激措施。

●傳法國奢侈品牌集團LVMH正在探索收購珠寶品牌Tiffany & Co.，以便在美國珠寶市場擴張。

●差過預期！中國9月規模以上工企利潤按年跌5.3%。

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