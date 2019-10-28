【股民熱話】也談港股生存之道…

做股民做咗廿幾年，老實講，經歷過1997、2003、2008年…，但都未曾試過好似呢排咁心淡，皆因香港股市的操作空間愈來愈細，好似就快Game Over咁！

點解咁講？先睇吓大大小小的經紀行，過去活躍的散戶同經紀，如今都變得不活躍，皆因指數波幅細、優質個股選擇少，亦缺乏吸引的炒作題材，投資者唔係經已輸死，就無甚可為，經紀冇咩生意可做，唔少索性交番個牌，自己平時做吓Trade算，免得返工成日坐冇柯打，連水腳錢都蝕埋。

造成市場參與者對港股投資日趨冷感，與港股的流動性每況愈下不無原因。近日證監會亦表示，會與聯交所研究港股成交量低的原因，顯見官方亦在意識到呢個「死症」。誠如證監會大員說，港股總市值全球排第五，但日均成交排第8，成交量相對股票市值只排行13位，確是一個不正常的現象。

歸咎原因，近幾年香港IPO市場活躍，但不少都是中小企股，質素參差。金融界公開秘密，有些上市係為咗「金蟬脫殼」，上市前經已定咗兩年後的殼主；部分股份價格更大幅波動、又或以高估值進行收購及具高度攤薄效應的集資項目等等，總之搵笨之舉層出不窮。散戶炒股損手一次係唔好彩、第二次係教訓、第三次決定以後唔再沾手，整整吓魚缸中人唔係輸死就嚇跑了。此外，唔少大型中資明星股，上市後股價向下炒，蒸發唔少資金，亦傷咗股民的心，這些因素都是港股流動性持續轉差的原因。

此外，去年末季開始，中美貿易戰已對香港經濟造成負面影響，而今年中以來，香港社會動盪，亦嚴重打擊旅遊及零售業。整體經濟展望差強人意，但恒指彷彿就有股無形力量托住，現處高於今年初水平。股市應該調整唔調整，論估值根本買唔落手；外資沒提起勁，散戶亦唔做唔錯，結果就落得今時今日港股一潭死水的境地。

當然，中國經濟今非昔比，今年第三季經濟增長放緩至6%，加上中美貿易談判結果未明朗，都令國際資金對投資中國市場熱情冷卻，令中資股佔去逾六成市值的港股不再成為資金焦點，亦為呢期港股無人吼的重要原因。

凡此種種，不見得能在短時間內全部解決。股市處於經濟下行周期，估值調整本來就是周期性表現，調整過後，估值回落至吸引水平，自然有長線資金捧場。偏偏今時今日港股應跌不跌，短線客冇波幅可炒，長線客亦苦無收集機會，可見港股如等死，不無原因。

講到尾，港股本身要從新股源頭質素和保薦人監管等方面進行治理，另一方面亦必須設法實實際際發揮「國際」金融中心的角色，廣邀中國及香港以外的國際企業來港上市，而不要再側埋一邊只服務中國企業，降低「國際金融中心」身價，斷自己米路。

當然，中、港宏觀經濟表現，外部因素影響日大，實難以掌握，但任何風浪，香港市場都應該秉承自由市場的原則，在金融系統風險可控和致力完善市場機制的大前提下，由市場自行調節，參與者自然會有生存之道。人為托市干預的所謂「維穩」，只會令參與者都無所適從，趕客之餘，他日終必要作出修正，打擊可能更大。

東方產經專欄作者帥哥

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