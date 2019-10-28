港股升幅擴大　友邦領漲　汽車股炒上

港股升幅擴大，恒生指數漲240點，高見26,907點。國企指數升約70點，主板成交290億港元。

友邦保險繼續撐市，股價升2.7%，貢獻恒指68點。騰訊回升0.7%，但繼續受制320元；滙豐控股升0.8%；工、中、建三大內銀股升0.6%至1%。中國平安一度倒升，暫跌0.4%。

長城汽車公布首三季業績後有追捧，股價飆14%，高見6.26元。其他汽車股亦受帶動，吉利汽車升3.4%；廣汽集團升4.1%；東風集團升2.2%；華晨中國曾飆逾4%，暫升幅收窄至1%。

【09:21】友邦工行績後做好 平保續跌

港股開市做好，恒生指數升102點，報26,770點；國企指數高開53點，報10,520點。

重磅藍籌個別發展，友邦保險及工商銀行公布季績後做好，齊升1.4%，合共貢獻恒指55點。

今日派成績表的滙豐控股升0.1%；建設銀行升0.5%。騰訊、中國移動及香港交易所偏軟；中國平安再跌1%，是表現最差藍籌。

其他藍籌股以碧桂園升2.6%表現最佳。香港地產股做好，新世界發展升近2%；新鴻基地產、領展及恒基地產升0.9%至1.1%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。