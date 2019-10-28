魚缸通：散戶急沽亞盛醫藥 算係執番身彩
2019年10月28日 09:54
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恒指周一早間升近200點，散戶繼續炒股不炒市。
輝立証券旺角分行經理Gary表示，周一掛牌的亞盛醫藥(06855)，在上周五暗盤時已有人買入，周一早間競價時段沽貨食胡，但未沽的見股份一開市後反覆向下，「睇多陣都唔得，都要止賺」。
以其暫時高位53.6港元和低位39.5元計，未計手續費每手100股都相差1,410元。而該股發行價為34.2元，如果沒有高位沽出暫時賺少截。
他續指，另有投資者開始逐步吸納騰訊控股(00700)，博「股王」可追落後，但注碼相對零星。另外，有些投資者在績前買了友邦保險(01299)，周一早間趁股價上升沽貨食胡。周一公布季績的滙豐控股(00005)同樣是沽多過買。
此外，散戶亦追入兩隻同股不同權股票美團點評(03690)及小米(01810)，兩股周一起納入港股通，在北水支持下股價齊做好，美團點評曾炒高近5%，高見95.05港元；小米亦漲4.6%，至9.48元的日中高位。
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