【即市分析】醫藥股落鑊炒 邊隻最值博？
2019年10月28日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：近期港股係靜咗少少，不過就多咗板塊可供選擇，好似內銀、物管、內房及石油股等。另外見早前回氣的醫藥股重新發力，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)當然升得最正路，而康哲藥業(00867)亦開始有睇頭，可以關注。(醫藥器械板塊追蹤：https://bit.ly/2BDqtwG )
醫藥股今次發力，主因是內地醫藥股龍頭恒瑞醫藥(600276.SH)今年首三季多賺近三成，股價大升，間接利好在港上市的醫藥股，值得留意的是，由於集團作為行業龍頭較具代表性，且其三季度單季收入升約47%至69.19億元人民幣，盈利則升31%至13.2億元人民幣，增速較上半年加快，難怪資金對在港上市的醫藥股有興趣。
從基本面睇，醫藥股年內表現硬淨亦合情合理。首先，雖然中美貿易談判現曙光，但要「大結局」仍要一段時間，反之板塊受貿易戰影響輕微，加上內地經濟增長持續，以及人口開始老化，對藥物需求上升，皆利好板塊經營前景。
策略上，都係炒大唔炒細最正路，石藥及中生製藥皆靚仔，前者股價愈升愈有，多條主要平均線繼續向上開展，MACD牛叉持續，9日RSI為72，走勢利好，建議逢低買入，目標價20元，跌穿10日線約17.2元止蝕。另外，中生製藥股價經歷整個9月整固後，近期已重上全部主要平均線，MACD牛叉有擴闊迹象，走勢偏好，可小注怡情，目價上望前高位12.2元水平，止蝕位10.7元。
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