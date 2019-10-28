【即市分析】醫藥股落鑊炒　邊隻最值博？

從基本面睇，醫藥股年內表現硬淨亦合情合理。首先，雖然中美貿易談判現曙光，但要「大結局」仍要一段時間，反之板塊受貿易戰影響輕微，加上內地經濟增長持續，以及人口開始老化，對藥物需求上升，皆利好板塊經營前景。

策略上，都係炒大唔炒細最正路，石藥及中生製藥皆靚仔，前者股價愈升愈有，多條主要平均線繼續向上開展，MACD牛叉持續，9日RSI為72，走勢利好，建議逢低買入，目標價20元，跌穿10日線約17.2元止蝕。另外，中生製藥股價經歷整個9月整固後，近期已重上全部主要平均線，MACD牛叉有擴闊迹象，走勢偏好，可小注怡情，目價上望前高位12.2元水平，止蝕位10.7元。

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