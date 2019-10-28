【即市分析】恒生銀行高息誘人 低吸良機？

參考大摩上周五(25日)報告，料恒生股價於15日內將下跌，發生概率逾8成，予「減持」評級，目標價睇140元。該行更指，隨着全球利率下降，淨息差收入會受挫，恒生的香港業務盈利承壓，費用收入面對壓力。

走勢方面，恒生股價自5月初見全年高位212.6元，其後一路反覆向下，10月中最低見157元，期間跌幅達26%，技術性進入熊市。上周五收報167.2元，雖然14天RSI重企50以上，MACD見牛叉，不過成交減少，股價尚受制7月底以來的下降軌，暫宜觀望。

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