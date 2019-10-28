【即市分析】恒生銀行高息誘人 低吸良機？
2019年10月28日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：恒指反反覆覆，繼續悶局一場。不過，許多以高息見稱的收息股卻有不小跌幅，以恒生銀行(00011)為例，僅過去三個月已跌逾1成，股價貼近2年低位，股息率達4.4厘，是否低吸良機？
恒生銀行作為本港大型銀行之一，相比起母公司滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)等國際性銀行，業務地區集中本港，較為單一。所幸過去十年，本港經濟順風順水，恒生盈利能力遠高滙豐、渣打，維持高股息收益率，吸引食息一族追捧。可惜去年以來，本港經濟受中美貿易戰、社會事件影響，零售、飲食及酒店業等均受打擊，在經濟衰退陰霾下，下半年業績能否維持成疑。
參考大摩上周五(25日)報告，料恒生股價於15日內將下跌，發生概率逾8成，予「減持」評級，目標價睇140元。該行更指，隨着全球利率下降，淨息差收入會受挫，恒生的香港業務盈利承壓，費用收入面對壓力。
走勢方面，恒生股價自5月初見全年高位212.6元，其後一路反覆向下，10月中最低見157元，期間跌幅達26%，技術性進入熊市。上周五收報167.2元，雖然14天RSI重企50以上，MACD見牛叉，不過成交減少，股價尚受制7月底以來的下降軌，暫宜觀望。
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