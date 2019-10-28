港股格局：李偉傑料恒指繼續區間上落

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，本周為港股期指結算，加上美國聯儲局亦將公布議息結果，同時亦有多間上市公司陸續公布業績，市場觀望氣氛濃厚。他料港股短線將繼續維持在50天線至100天線，約26,300至27,000點區間上落，認為投資者或暫時繼續炒股唔炒市，以炒作題材性股份，如績優股、內地科技相關股為主。

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