港股格局：李偉傑料恒指繼續區間上落
2019年10月28日 11:24
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，本周為港股期指結算，加上美國聯儲局亦將公布議息結果，同時亦有多間上市公司陸續公布業績，市場觀望氣氛濃厚。他料港股短線將繼續維持在50天線至100天線，約26,300至27,000點區間上落，認為投資者或暫時繼續炒股唔炒市，以炒作題材性股份，如績優股、內地科技相關股為主。
兩隻「同股不同權」股份正式獲納入「港股通」，美團點評(03690)及小米集團(01810)周一(28日)早段升幅顯著。他認為，美團早前累升已多，相反小米具追落後空間，料中線可受惠5G手機升級潮，建議可於100天線約9.2港元樓下吸納，下一站挑戰10元關(小米暫報9.23元，升1.88%)。
另外，李偉傑又指，友邦保險(01299)公布第三季業績，期內新業務價值微升1%，與市場預期落差不大。不過，他預期該股短線反彈動力不大，料股價維持於100天線至250天線上落，78元水平阻力明顯。中長線則要視乎大市會否進一步突破，帶動股價再試80元關，建議可繼續持有(該股暫升跌4%，報77.7元)。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。