【專家點評】A股氣氛回暖有因　關注呢啲板塊…

最近一周A股震盪上漲，由於減持監管的鬆動，市場氣氛有所回暖。深證指數、中小板指數與創業板指數走勢相對強，上證、滬深300與上證50相對弱，顯示市場對逆周期調控政策的預期升溫。

市場消息方面，目前市場的炒作邏輯是投資環境改善預期與新經濟動能。投資環境改善預期主要是經濟逆周期調控下，監管鬆動與貨幣鬆動。證監會明確回應，對於上市公司股東減持行為，該嚴則嚴，該鬆則鬆。與之前市場認為監管會進一步收緊股東減持的預期有較大的偏差，令市場產生預期差，中小市值的股份出現活躍。

監管部門鬆動監管力度，顯示了面對市場困局，原先一刀切的嚴監管得到反思。同時，近期新股發行數量增加，令市場憧憬融資環境改善。9月份的金融數據有明顯改善，有望繼續維持穩健的水平。與國家逆周期調控、推進直接融資市場與金融開放等政策相呼應。A股是政策市，对政策動比較敏感，预計監管鬆動將會利於市場氣氛回暖。

另外，經濟新動能在於內需與創新，內需的市場炒作方向在醫療、服務、食品飲料等，醫藥股經過第二輪集中採購利空消息出來後，利空出盡，製藥、醫療服務、生物科技等相關板塊震盪上漲；消費股中酒類與個人用品兩個行業表現強勁。創新的炒作方向主要是國產化替代方向，半導體、電腦硬件、通信、軟件等板塊，問題在於炒作氣氛濃厚與估值較高，需要技術突破與業績釋放消化。從股市整體來看，新動能板塊走勢明顯強於傳統周期行業板塊，而且這種結構性行情將會持續。

綜合來說，儘管經濟基本面仍處於衰退階段，但是投資環境改善與經濟新動能所帶來的投資機會將繼續得到市場認可。維持A股結構性行情持續，繼續建議關注有業績支撐的消費、醫藥以及科技股。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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