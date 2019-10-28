【瑞通推介】美團飆升　即市資金追牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國貿易代表處指與中方接近敲定首階段貿易協議的部分內容，道指上周五(25日)升152點，報26,958點。

市場聚焦公司季度業績，但大市成交回落，恒指上周大部分時間在26,500至26,800點水平上落，上周五收市報26,667點，跌130點，回至10天線水平。周一(28日)早段升逾300點，重返26,900點附近。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,100萬元，反映投資者看好大市短期反彈將至。上周五其牛證街貨重貨區為收回價26,300至26,399點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

在港上市的同股不同權股份(簡稱W股)周一正式納入「港股通」，相關股份明顯炒上，美團點評高開2.5%後愈升愈有，升幅擴大曾至近7%，突破97元，短線上望早前的上市高位97.4元的阻力。上周五其好倉及淡倉有近1,900萬及230萬元淨流入，為最多資金淨流入的個股好倉。此外，小米集團高開2.6%後，曾升逾4.6%，惟其後升幅大為收窄至不足2%，於100天線(9.15元)上徘徊。

按固定匯率基準計算，友邦保險第三季新業務價值按年上升1%，達到9.8億美元，扣除期內錄雙位數字下跌的香港業務，新業務價值增長14%。該股周一早段升近3%，高見76.8元，突破50天線。上周五分別有63萬和31萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國人壽周二(29日)公布季績，集團早前已發盈喜，預計今年前三季度歸屬於公司股東的淨利潤較2018年同期增加約357.64億元到397.38億元人民幣，按年上升約1.8至2倍。股份上周五微跌0.4%至19.54元收市，全周維持逾4%升幅，但20元之上回吐壓力甚大。該股周一早段升逾1%，重返19.8元附近，續處各移動平均線之上，10月上旬的反覆向上走勢未改。上周五有14萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有3萬元淨流入。

石藥集團上周五抽升5.7%，盤中高見18.38元，創11個月高位，為當日表現最佳藍籌。有指內地醫藥龍頭、在A股上市的恒瑞醫藥首三季業績理想，帶動整體醫藥股逆市做好。另公司附屬新諾威製藥第三季多賺26%。該股周一早段升逾1%，曾高見18.74元，後市留意會否挑戰52周高位19.08元的阻力。上周五分別有290萬和41萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國移動自公布季績後走勢轉弱，接連失守10天、20天和50天線，上周五再挫1.3%至64.45元收市。股份周一早段低開後回穩，徘徊在65元附近，留意能否守到9月尾低見的63.8元低位，業績公布前見過的66.85元將是短期阻力位。上周五有近250萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有7萬元淨流出。

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