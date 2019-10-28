滙豐首三季稅前盈利172億美元　未來或有重大撥備

集團業績差過市場預期，股價午後受壓，曾失守60港元關口，低見59.8元，跌幅3%。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，首三季經調整除稅前盈利按年升0.28%至178.64億美元；純利則按年增3.67%至114.78億美元。

首三季經調整營業支出增加2.6%，增幅相較去年度的5.6%有所收窄。核心營運指標收入增長率與支出增長率之差(Jaws Ratio)為2.2%，意味該行收入增長速度高於支出增長，成功達到增長率之差維持正數的集團目標。

截至9月底，滙控的普通股權一級資本比率為14.3%，相較去年底增加0.3個百分點，並維持14%以上的目標，反映資本充足及財務穩健。滙控淨利息收益率為1.59%，按年跌0.08個百分點，淨利息收益228.08億美元，按年微升0.12%。

反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按年減少0.6個百分點至9.5%。滙控於業績報告稱，展望收入環境較上半年更具挑戰性，收入增長前景轉弱的程度尤甚年中時的預測。因此不再預期能於2020年，達到有形股本回報超過11%的目標。

業績報告又指，將採取調配行動，將資本調離回報偏低的業務，並因應所採取的行動調整成本基礎。整頓回報偏低的業務以及減少風險加權資產，可讓資本及資源轉投至增長較高和回報機會較大的市場。警告有關行動或收入環境持續惡化，可能導致第四季以至後續期間出現重大撥備，包括可能作出商譽減值及額外重組準備。

該行又積極削減職位以降低開支，今年首三季重組架構及其他相關成本達4.27億美元，其中4.07億美元與遣散支出有關，單計第三季的遣散支出達到1.2億美元。該行預計，2019年全年遣散支出將達6.5至7億美元，年率化後每年可慳6.5至7億美元。

集團臨時行政總裁祈耀年於業績中表示，第三季經營環境挑戰重重，但部分業務(特別是亞洲)仍然表現良好，不過另有一些則不能接受，主要是歐洲大陸、英國非分隔運作銀行及美國的業務。由於收入增長前景轉弱，之前的計劃已不足以改善這些業務的表現，故正加快整頓有關業務，並將資本轉投至增長較高和回報機會較大的市場。

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