【午市重點睇】英鎊呈弱　金價向上

2019年10月28日 12:01
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    ●亞洲市，美匯指數報97.8；圓匯報108.7；歐元兌美元報1.108；英鎊弱企1.281。港匯低見7.8406。離岸人民幣(CNH)在7.05水平。金價高見1,506美元，布油曾彈上62.16美元，紐油報56.55美元。道指期貨升50點。
    ●港股一度重上兩萬七關，恒生指數半日升316點或1.19%，報26,983點。https://bit.ly/2NldmFR
    -今起納入港股通，美團及小米半日分別升6.85%及1.88%。
    -價位提示：美圖公司曾炒高近30%；半日漲15.43%。
    -新股專輯：亞盛醫藥炒高56%後急回。
    -異動股：僑雄國際擬10合1，曾急挫17%。
    -魚缸通：散戶急沽亞盛醫藥，算係執番身彩。
    -新股專輯：傳中手游超購537倍，問鼎今年「凍資王」。
    ●【即市分析】
    -恒生銀行高息誘人，低吸良機？https://bit.ly/2Wky9NZ
    -醫藥股落鑊炒，邊隻最值博？https://bit.ly/2Jr4MUU
    -滙豐業績前如何部署？https://bit.ly/2PmvL7F
    ●A股快報：滬深三大指數半日收升0.7%至1.6%。https://bit.ly/2MTSTsO
    ●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/341BS5s
    ●公司業績：
    -重慶農村商業銀行首三季多賺逾17%。
    -國藥控股9個月多賺11%。
    ●港元拆息︰隔夜息降至1.64厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0762，較上日下調13點子，呈兩連跌。
    ●人行不開展逆回購操作。
    ●傳首相約翰遜擬批准華為進入英國5G網絡。
    ●傳Tiffany獲提購，估值達1,131億元。
    ●小米手機CC 9 Pro下周登場，將採1億像素相機。
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