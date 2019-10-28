【午市重點睇】英鎊呈弱　金價向上

●亞洲市，美匯指數報97.8；圓匯報108.7；歐元兌美元報1.108；英鎊弱企1.281。港匯低見7.8406。離岸人民幣(CNH)在7.05水平。金價高見1,506美元，布油曾彈上62.16美元，紐油報56.55美元。道指期貨升50點。

-今起納入港股通，美團及小米半日分別升6.85%及1.88%。

-價位提示：美圖公司曾炒高近30%；半日漲15.43%。

-新股專輯：亞盛醫藥炒高56%後急回。

-異動股：僑雄國際擬10合1，曾急挫17%。

-魚缸通：散戶急沽亞盛醫藥，算係執番身彩。

-新股專輯：傳中手游超購537倍，問鼎今年「凍資王」。

●【即市分析】

●公司業績：

-重慶農村商業銀行首三季多賺逾17%。

-國藥控股9個月多賺11%。

●港元拆息︰隔夜息降至1.64厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0762，較上日下調13點子，呈兩連跌。

●人行不開展逆回購操作。

●傳首相約翰遜擬批准華為進入英國5G網絡。

●傳Tiffany獲提購，估值達1,131億元。

●小米手機CC 9 Pro下周登場，將採1億像素相機。

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