【午市重點睇】英鎊呈弱 金價向上
2019年10月28日 12:01
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●亞洲市，美匯指數報97.8；圓匯報108.7；歐元兌美元報1.108；英鎊弱企1.281。港匯低見7.8406。離岸人民幣(CNH)在7.05水平。金價高見1,506美元，布油曾彈上62.16美元，紐油報56.55美元。道指期貨升50點。
●港股一度重上兩萬七關，恒生指數半日升316點或1.19%，報26,983點。https://bit.ly/2NldmFR
-今起納入港股通，美團及小米半日分別升6.85%及1.88%。
-價位提示：美圖公司曾炒高近30%；半日漲15.43%。
-新股專輯：亞盛醫藥炒高56%後急回。
-異動股：僑雄國際擬10合1，曾急挫17%。
-魚缸通：散戶急沽亞盛醫藥，算係執番身彩。
-新股專輯：傳中手游超購537倍，問鼎今年「凍資王」。
●【即市分析】
-恒生銀行高息誘人，低吸良機？https://bit.ly/2Wky9NZ
-醫藥股落鑊炒，邊隻最值博？https://bit.ly/2Jr4MUU
-滙豐業績前如何部署？https://bit.ly/2PmvL7F
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.7%至1.6%。https://bit.ly/2MTSTsO
●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/341BS5s
●公司業績：
-重慶農村商業銀行首三季多賺逾17%。
-國藥控股9個月多賺11%。
●港元拆息︰隔夜息降至1.64厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0762，較上日下調13點子，呈兩連跌。
●人行不開展逆回購操作。
●傳首相約翰遜擬批准華為進入英國5G網絡。
●傳Tiffany獲提購，估值達1,131億元。
●小米手機CC 9 Pro下周登場，將採1億像素相機。
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