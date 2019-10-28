恒生銀行提高有限責任合夥工具投資授權規模

恒生銀行( 00011 )公布，有關恒生保險、HSBC (Guernsey) GP PCC及HSBC Management (Guernsey)(簡稱HGGP及HMGL)訂立《有限責任合夥協議》，已於周一(28日)修訂及重訂，令投資授權的規模提高。

據此，恒生保險已經同意向有限責任合夥工具(即H5 LP)認繳出資11.6億美元，分別在2019和2020年間各投資5.8億美元，各稱為一個投資年期。恒生保險在《有限責任合夥協議》的責任，以未實繳出資總額為限。

恒生保險和HAIL於2016年6月21日訂立《私募股權投資管理協議》，訂明條款規定HSBC Alternative Investments Limited(HAIL)將就代表恒生保險而進行的若干私募股權投資，擔任投資經理；恒生保險及HAIL並已經在2019年6月21日修訂和重訂《私募股權投資管理協議》。為令投資執行程序更精簡，恒生保險決定設立H5 LP，並通過該合夥工具進行新的私募股權投資。

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