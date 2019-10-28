【專家點評】港股好淡角力持續 後續發展視乎…
2019年10月28日 14:05
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恒指在26,800點水平的阻力明顯，加上整體大市成交持續淡靜，屬典型的整固形態。一般來說此類走勢之後續發展，須視乎資金的推進及宏觀之氣氛而定。
整體港股中線走勢而言，恒指目前處於下降趨勢，過去幾個月呈一浪低於一浪，而近日亦偏離下降通道之上軸，向下壓力仍存。不過正如筆者早前所指，資金始終流入港股市場，而10天線此短線指標，對指數亦有不俗支持，預料此中線與短線、沽壓與支持的角力，仍將維持一段短時間。在明確方向出現之前，投資者暫時亦未宜妄動。
新股市場的氣氛亦似乎受制於此，上星期掛牌的六隻新股當中，有四隻已告失守招股價，當中向中國際(01871)更在首日跌逾三成，表現差強人意。即使早前的市場焦點百威亞太(01876)亦在公布季績後回吐，還幸股價仍守於招股價之上。
百威首三季的表現似乎略為令市場失望，尤其集團在亞太地區的銷量下降，亦成為市場看淡的藉口。可別忘記，百威的優勢在於較本港上市同業估值較低的同時，卻有較高的品牌溢價。事實上，百威首三季毛利率達54.2%，遠比華潤啤酒(00291)及青島啤酒(00168)上半年度的37.25%及不足14%為高，而首九個月，縱使面對銷量下跌，但在每百升收入的增長帶動下，收入仍有增長，反映品牌溢價的優勢明顯，令對手更難挑戰。
在中國市場，「百威」品牌為銷量第一的高端品牌，科羅娜則為最暢銷的超高端品牌，對百威中長線前景，筆者仍續抱持樂觀態度。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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