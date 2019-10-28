【專家點評】港股好淡角力持續　後續發展視乎…

恒指在26,800點水平的阻力明顯，加上整體大市成交持續淡靜，屬典型的整固形態。一般來說此類走勢之後續發展，須視乎資金的推進及宏觀之氣氛而定。

整體港股中線走勢而言，恒指目前處於下降趨勢，過去幾個月呈一浪低於一浪，而近日亦偏離下降通道之上軸，向下壓力仍存。不過正如筆者早前所指，資金始終流入港股市場，而10天線此短線指標，對指數亦有不俗支持，預料此中線與短線、沽壓與支持的角力，仍將維持一段短時間。在明確方向出現之前，投資者暫時亦未宜妄動。

在中國市場，「百威」品牌為銷量第一的高端品牌，科羅娜則為最暢銷的超高端品牌，對百威中長線前景，筆者仍續抱持樂觀態度。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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