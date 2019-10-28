杜拜恐陷經濟災難　原因竟是「起樓太多」？

建築可說是一個地方的經濟繁榮指標，惟供應過多，卻可能釀成一場危機。杜拜最重要建築商接受外媒訪問時警告，杜拜面臨「過度建設」的泡沫化危機，若然不暫緩建設一至兩年，杜拜恐陷入「經濟災難」！

過去五年，杜拜房地產價格由高位一直滑落，跌幅高達30%。儘管如此，仲量聯行預計杜拜今年仍有3萬個新建物業，遠超實際需求。

杜拜地產商DAMAC Properties主席Hussain Sajwani指出，當地目前已走進了地產泡沫的十字路口，若不解決問題，將會迎來一場災難。他表示，杜拜經濟極度依賴房地產，但供應過盛之下，勢令樓價下跌衝擊經濟，導致銀行業壞帳增加，打擊其盈利能力。

為此，DAMAC在過去兩年已大幅減少新建房屋銷售，轉向專注於銷售現有的房屋。今年以來，DAMAC股價已下跌40%，由於盈利能力下降，亦將不會在2019年派息，以保留更多現金。

Sajwani直言，杜拜大多數地產商已因應形勢減少新建物業，可惜競爭對手Emaar Properties仍依然故我，導致杜拜房地產持續供過於求。Emaar是世界最高建築哈利法塔(Burj Khalifa)的開發商，而杜拜政府擁有其29%股份。

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