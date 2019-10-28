恆大．珺瓏灣開售：準買家擬借高成數按揭入市
2019年10月28日 14:34
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新界區再有新盤開售。屯門恆大．珺瓏灣第1期周一(28日)起一連兩天進行首輪銷售，周一下午3時起，率先安排居屋向隅客優先報到，2時許位於灣仔的售樓處外，已見數十名準買家排隊等候登記。之後會安排大手組別及一般買家時段揀樓，項目日前截止認購共錄約2,300個登記。
該盤周一將先推售167伙，項目將於周二(29日)舉行首階段第2天銷售，推出158伙。發展商中國恒大(03333)於日前亦上載第2號銷售安排，涉及第1期第3號價單之225伙，將於周四(31日)推出發售。單位分布第1座、第1A座、第2座及第2A座，間隔涵蓋開放式、一房及兩房戶型，實用面積由202至437方呎。扣除提供最高11%折扣優惠及「新界西北置業優惠」，折實售價由352.3萬至792.7萬元。
有居屋向隅客組別的準買家鍾先生表示，希望選購到500萬元下的一房戶。
準買家趙先生指出，政府有政策可望推高樓市，不用擔心市況，是次希望選購樓價400多萬元一房戶，考慮透過高成數按揭計劃入市。
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