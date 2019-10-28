【大行報告】野村料小米智能手機第三季出貨量3200萬部
2019年10月28日 14:50
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小米(01810)周一(28日)納入港股通，野村發表報告指出，考慮多個情景，認為小米股價範圍將在7.9至13.2港元，最好的情況下，小米在2020年可守住內地市場份額，而北水亦帶動估值重評。相反，最壞情況是公司繼續流失內地市場份額，並拖累估值。
野村認為，受惠5G帶動，若公司管理層能有效執行，仍有機會可守住內地的市場份額，維持其「買入」評級；但該行將其2019至2020年銷售預測下調8%至14%，目標價由12元降至11元。
該行估計，其智能手機第三季出貨量為3,200萬部，全年出貨量將持平。受內地市場份額流失影響，公司對海外市場依賴增加，而第四季屬5G轉換期，公司內地市場將有較大挑戰。
在IoT業務方面，公司增長持續，該行預計其第三季電視出貨量將達250萬至260萬部，按季放緩，而第四季因屬假日旺季，電視出貨量料強勁反彈，維持預測其全年電視出貨量1,200萬至1,300萬部。
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