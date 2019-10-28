【大行報告】野村料小米智能手機第三季出貨量3200萬部

野村認為，受惠5G帶動，若公司管理層能有效執行，仍有機會可守住內地的市場份額，維持其「買入」評級；但該行將其2019至2020年銷售預測下調8%至14%，目標價由12元降至11元。

該行估計，其智能手機第三季出貨量為3,200萬部，全年出貨量將持平。受內地市場份額流失影響，公司對海外市場依賴增加，而第四季屬5G轉換期，公司內地市場將有較大挑戰。

在IoT業務方面，公司增長持續，該行預計其第三季電視出貨量將達250萬至260萬部，按季放緩，而第四季因屬假日旺季，電視出貨量料強勁反彈，維持預測其全年電視出貨量1,200萬至1,300萬部。

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