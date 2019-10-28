樓價UPDATES：嘉湖山莊成交轉旺

二手交投急升，細價屋苑最旺。天水圍嘉湖山莊過去周六、日錄11宗買賣，為近6年來同期新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨40座低層2室，實用面積約713方呎，三房連套房間隔，並連露台，以月租28,000元租出，實用呎租約39.3元，業主於2016年6月以約930萬元購入，以目前租金計算，租金回報約3.6厘水平。

●西灣河逸濤灣3座低層D室，實用面積860方呎，三房連工人房間隔，望海景，獲租客以42,000元租入，實用呎租約48.8元，業主於2012年3月以1,359萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.7厘。

●鰂魚涌太古城兩日錄得5宗成交，10月至今錄得20宗成交，平均實用呎價19,116元，其中南山閣極高層E室，實用面積689方呎，三房間隔，附有裝修，8月下旬放盤叫價1,450萬元，最終願減55萬元以1,395萬元易手，實用呎價20,247元。

●北角尚巒中層A室，一房間隔，實用面積約400方呎，以約22,000元放租一星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以20,000元租出，實用呎租約50元，新租客為單身客，睇樓三次後決定承租。

●西區學士臺1座高層H室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望山景，放盤約3個月，由叫價1,050萬元減至1,030萬元交吉易主，減價20萬元，實用呎價約19,397元，原業主早於1989年12月以91.9萬元購入，持貨30年轉手，帳面獲利約938.1萬元，物業升值逾10倍。

●西半山美蘭閣中層D室，實用面積329方呎，以約725萬元獲承接，實用呎價約22,036元，新買家為同區客，並情區內細價盤，加上政府放寬800萬元以下物業按保上限，有利細價物業交投，而且上述單位樓價合預算，故斥資入市作自用。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天5座中層H室，望海景，三房間隔，實用面積約581方呎，以約1,200萬元放盤僅一星期，即獲區內客洽詢，雙方議價後減價約180萬元，以1,020萬元成交，實用呎價約17,556元，原業主於2016年6月以約758萬元購入，是次轉售帳面賺約262萬元，物業升值約35%。

●長沙灣宇晴軒3座高層G及H室，其中G室實用面積452方呎，H室實用面積467方呎，成交價合共1,690萬元，按兩單位合共實用面積919方呎計，實用呎價約18,390元，原業主於2005年4月分別斥資284萬元購入G室，並斥284萬元購入H室，合共涉資額568萬元，是次轉手帳面大幅獲利約1,122萬元，升值近2倍。

●荔枝角美孚新邨本月錄得24宗買賣，平均實用呎價13,690元，日前吉利徑21號高層A室，實用面積459方呎，一房間隔，開價730萬元，經議價後，獲外區上車客以680萬元承接，實用呎價14,815元，上址原業主於2005年9月以166.8萬元購入單位，持貨14年，現沽貨帳面獲利513.2萬元，單位期內升值3.1倍。

●奧運站帝柏海灣1座中層D室三房戶，實用面積約1,013方呎，以約2,600萬元放盤約3個月後，獲區內客洽詢，雙方議價後減價約100萬元，以2,500萬元成交，實用呎價約24,679元，新買家為家庭客，睇樓1次後火速拍板決定入市。

●新蒲崗譽．港灣7座高層C室，實用面積約584方呎，兩房間隔，望啟德樓景，放盤約兩個月，業主原開價1,100萬元，經議價後減價40萬元或3.6%，最終以1,060萬元以交吉形式沽出，實用呎價約18,151元，原業主於2009年4月以513萬元購入，持貨10年帳面獲利約547萬元，物業升值逾1.1倍，該盤本月暫錄4宗二手成交。

●九龍灣德福花園I座低層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價630萬元，經議價後減價24萬，以606萬元易主，實用呎價約13,679元，原業主早於2005年1月以約139萬元購入，持貨14年轉手帳面獲利約467萬元，物業升值逾3.3倍，屋苑本月至今暫錄約11宗成交，較上月只錄得的3宗成交，急升逾2.5倍。

●牛頭角淘大花園M座頂層一房單位，實用面積285方呎，另連入契天台，外區客睇樓僅約4小時，即拍板入市，成交價552.8萬元，實用呎價19,396元，上址原業主於2011年3月斥資252.8萬元購得，是次轉手帳面獲利約300萬元，升值約119%。

●將軍澳維景灣畔8座低層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，外望公園景，原業主叫價870萬元，經議價後微減7萬元或約0.8%，終以863萬元交吉形式沽出，實用呎價約17,831元，原業主約於2014年7月以約545萬元購入，持貨約5年，現轉手帳面獲利約318萬元，物業升值約58%，項目本月累錄13宗二手成交個案，平均實用呎價約16,921元。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊過去周末錄11宗成交，創6年半新高，累計本月共錄得61宗成交，創近兩年新高，包括景湖居9座高層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，新近獲用家以638萬元承接，實用呎價10,127元，原業主於1996年3月以181萬元買入，現轉手帳面獲利457萬元或2.5倍。

●元朗朗怡居1座低層D室，實用面積552方呎，兩房間隔，上月底開價698萬元放售，新近獲買家洽購，議價23萬元，以675萬元沽出，實用呎價12,228元，新買家為區內租客，見施政報告放寬樓按措施令上車門檻降低，隨即於市場物色合適放盤，見業主肯減，即承接單位。

●元朗加州花園錄本月暫錄3宗成交，其中芙蓉徑雙號屋，實用面積約968方呎，望內街，議價後終以990萬元成交，實用呎價約10,227元，原業主於1997年5月以約720萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約270萬元，期內物業升值約37.5%。

●青衣灝景灣11座中層E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內園景，是次以828萬元成交，實用呎價約16,593元，原業主在2011年3月以約441.8萬元買入，持貨8年轉手，帳面獲利約386.2萬元或升值約87%，屋苑本月暫錄得6宗二手成交，平均實用呎價約17,441元。

●荃灣麗城花園3期4座中層A室，實用面積728方呎，套三房間隔，叫價860萬元，經買家議價後，以828萬元易手，實用呎價11,374元，買家為用家。

●沙田河畔花園C座中層5室兩房單位，實用面積269方呎，兩房間隔，以485萬元易手，實用呎價18,030元，原業主則於2002年以73萬元購入，持貨17年，是次沽出單位帳面獲利412萬元離場，單位升值約5.6倍。

●馬鞍山天宇海3B座低層C室，實用面積743方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以975萬元易手，實用呎價13,122元，新買家為用家，原業主於2011年以724萬元購入，持貨8年沽出，帳面獲利約251萬元離場，單位升值約34.7%。

●馬鞍山海栢花園4座低層F室，實用面積約567方呎，套三房間隔，享全海景，區內換樓客於同區物色單位多時，是次睇樓後考慮不久即決定入市，零議價下以950萬元購入，實用呎價約16,755元，原業主於2015年6月以約752萬元購入，轉手帳面獲利約198萬元，物業升值約26.3%。

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