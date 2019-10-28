【專家點評】中石化油服看高一線

早前集團公布中期業績，期內收入302.56億元(人民幣，下同)，較去年上升27.9%，毛利率升3.3個百分點至9.2%；盈利按年增30.6%至8.03億元，不派發中期息。

業績增長主因國內三大油公司加大上游勘探開發資本支出，使國內油服市場復甦加快，行業經營狀況改善。當中，佔集團總收入約55.9%的鑽井服務業務，實現營業務收入167.79億元，較去年同期增加35.8%。其他各板塊均表現不俗。

除國內市場外，集團亦實施國際化經營戰略，全力拓展海外高端市場，在重點規模市場如沙特和厄瓜多爾等取得合約。

市場預計下半年油服行業復甦持續，集團擁有穩定增長的客戶群，在國內擁有以中國石化集團為代表的穩固客戶基礎，同時在海外的客戶群也不斷發展壯大，建議可在0.8港元(下同)附近買入，目標價1.2元，如失守0.7元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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