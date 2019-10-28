【市後重點睇】鎊匯先升後回　道期向好

2019年10月28日 16:15
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    美匯指數報97.81；圓匯報108.7；歐元兌美元反覆回升，最新報1.1092；英鎊衝高至1.2859水平後回軟。港匯處7.8390。離岸人民幣(CNH)在7.05。金價高見1,508美元後回順，暫報1,505美元，布油處61.85美元，紐油報56.46美元。道指期貨升72點。
    ●市後關注點
    -20:30 美國9月批發庫存、美國9月商品貿易赤字
    ●恒生指數全日漲223點或0.84%，收報26,891點；滙豐績差，收市跌2.27%。https://bit.ly/2NldmFR
    ●滙豐業績：
    -滙豐首三季稅前盈利172億美元，未來或有重大撥備。https://bit.ly/2WkPLJe
    -滙豐季績遜預期兼預警，午後股價曾瀉3%。
    -券商看淡前景，大摩僅睇51元。
    ●公司業績：
    -中電信首三季純利183億人民幣，按年跌3%。
    -華地國際停牌，涉收購合併事宜。
    ●A股快報：滬綜指升0.8%，創業板指升穿1700點關。https://bit.ly/2MTSTsO
    ●亞洲股市：日股收升67點，半導體股做好。https://bit.ly/341BS5s
    ●歐股早段個發展。
    ●【大行報告】
    -摩通重申「增持」友邦，目標價100元。
    -野村料小米智能手機第三季出貨量3,200萬部。https://bit.ly/2pX6A0T
    ●【大師睇市】結算前料反覆，以不變應萬變。https://bit.ly/2NlPh1L
    ●【專家點評】工商銀行季績理想可吼。https://bit.ly/2BP9UOm
    ●渣打在港設第二間金融科技創新中心。
    ●反對黨勝出總統大選，阿根廷加強貨幣管控。
    ●旺角洗衣街全幢住宅標售，意向價3.8億元。
    ●新盤混戰：
    -明翹匯加價1.5%加推新價單，周五賣388伙。
    -恆大．珺瓏灣開售：準買家擬借高成數按揭入市。
    -恆大．珺瓏灣開售：代理指年輕買家比例逾七成。
    -恆大．珺瓏灣開售：代理料第1期首推單位可沽清。
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