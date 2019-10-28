【滙豐業績】祈耀年：裁員1萬人僅屬市場揣測

滙控財務總監邵偉信指出，截至今年第3季，集團於香港的員工數目為32,000人，較去年增兵1,000人，另外亞洲區的員工總數則增加2,000人，未來將繼續投資於亞洲區，特別是香港及東盟等地區。

滙控於業績報告稱，展望收入環境較上半年更具挑戰性，因此不再預期能於2020年達到有形股本回報(ROTE)超過11%的目標。邵偉信指出，暫時未有ROTE目標指引，未來擬繼續投資於高增長項目，有關指引、投資計劃、以及員工數目等將會於全年業績上一併公布。

滙控行政總裁之位仍然懸空，而祈耀年為大熱人選之一，他指相關職位的候遴選結果或於6至12個月內出爐，自己有參與遴選程序，又指作出長期考慮後，選擇挺身而出。

今年滙控已完成10億美元回購，邵偉信指出，以股代息對每股盈利有攤薄影響，會於維持資本水平的情況下，繼續優先考慮進行回購。

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