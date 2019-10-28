【fb直播】滙豐控股績劣前景有幾差？
2019年10月28日 16:43
東網電視更多新聞短片
港股周一(28日)早段一度重上2萬7關，是逾1個月以來首次，不過午後被「大笨象」拖後腿，事關滙豐控股(00005)放榜，成績表令人失望。滙控第3季列帳基準除稅前利潤按年倒退18%，降至48億美元，差過市場預期。公司更指如收入環境持續惡化，第4季或以後出現重大撥備，亦不再預期能於2020年達到有形股本回報劑11%的目標。滙控前景似乎差，股價難有起色？
友邦保險(01299)第三季新業務價值按年僅上升1%至9.8億美元，受訪港內地旅客下跌影響，香港業務第三季新業務價值更錄得雙位數字，不過績後獲大行唱好，股價不跌反升，負面因素早已反映？內地市場增速快，公司前景值得憧憬？
長城汽車(02333)第3季盈利14億元人民幣，按年大幅增長逾5倍，績優帶動整個板塊，汽車股終於翻生？基本面已改善？
《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。