【大行報告】大和及中信里昂唱好雅生活及碧桂園服務

消息刺激雅生活周一(28日)升6.36%，收報23.4元，碧桂園服務亦漲2.77%，收報25.95元。

大和發表報告指出，雅生活9月公布收購兩大物管公司中民物業及新中民物業60%股權後，投資者反應正面，雖然過去一個月雅生活已累升33%，但其2020年的預測市盈率僅15倍，低於同業平均的18倍，認為市場對其估值重估仍未完，且預期雅生活中期的現金流及毛利率將更趨穩定，故上調其目標價，並維持買入投資評級。

至於碧桂園服務今年新增7,000萬平方米收費管理面積的目標，料可超額完成，加上上半年集團於「三供一業」計劃中開始獲得收入，至今已與中石油簽署70%物業管理合約，涉及住宅收費管理面積達9,000萬平方米，並預期2021年開始盈利。因此，大和上調碧桂園2019至2021年度收入2至9%，純利則調升2至6%。

中信里昂亦上調雅生活明年及後年每股盈利預測0.4%及1.9%，強調雅生活目前首要任務是平穩完成與招商物業管理的合併。此外，碧桂園服務加快利用人工智能(AI)及物聯網作項目管理，有助改善經營效率和控制成本，故亦看好其前景。該行維持上述兩隻股份買入的投資評級。

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