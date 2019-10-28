新股專輯：康德萊醫械今起招股　入場費4201元

是次發售4,000萬股，其中10%公開發售，集資最多8.32億元，集資所得約34.1%用於建設位於上海市嘉定區的研發中心及額外生產設施；約14.4%用於開發現有管線產品並將其商業化；約13.8%用於購買額外生產設備並替換現有生產設備及將生產線自動化；約8.7%用於擴大集團的分銷網絡和覆蓋範圍，與當地分銷商合作及加強營銷；約19.6%用於為潛在戰略投資提供資金；約9.4%用作一般企業用。

康德萊醫械董事會主席、執行董事兼總經理梁棟科表示，公司現專注在心內介入器械領域，將逐步拓展神經介入器械等領域。日本及歐美等發達國家的經皮冠狀動脈介入治療(PCI)手術使用率是中國的數倍，而中國對此需求的增速在雙位數以上，加上受國策支持，發展空間仍大。

產能擴充方面，他指出，對未來公司發展有信心，認為產能可完全適應市場增長的需求。另外，收購將優先關注日本、以色列、美國等醫療技術先進地的早期產品或技術，預計每項投資不超過1,000萬美元。

消息人士透露，該公司的國際配售部分已超購3倍。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。