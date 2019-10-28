冧市警號！美貨幣基礎大跌　上次引發「大蕭條」

外國傳媒報道，金融市場再次出現冧市警號！聖路易斯聯儲銀行數據顯示，自2016年以來，美國的貨幣基數(monetary base)下降約23.68%，為美國聯儲局成立以來最深、最長的跌勢，上次接近這跌幅是1920到1921年，當年下跌了17.24%，最後引發了嚴重通縮及衰退，最終出現「大蕭條」。

貴金屬分析師及投資通訊作家Hubert Moolman表示，若以史為鑑，基礎貨幣持續下降絕非佳兆。在1920至1921年經濟衰退期間，貨幣基數下降最終影響更廣泛的貨幣供應，帶來的直接後果是使衰退期間物價水平大幅波動(波幅約13至18%)，批發價格的波動更是達到36%。

所謂「基礎貨幣」，是指社會公眾所持有的現金及銀行體系準備金(包括法定存款準備金和超額準備金)的總和，亦即貨幣供應量的基礎部分，並且是最流動的部分。

【聯儲近期「放水」不尋常】

Moolman稱，一旦貨幣基數下降，可用作還債的方法就更少，並可能引發大規模違約。由於現金變得稀少，才會出現近期聯儲局在回購市場上被迫「出手」注資，以維持系統運轉的現象。(註：聯儲局已宣布，自今年10月15日起至明年第2季，每月購債600億美元)

他認為，這種情況說明銀行系統可能已崩潰，無法繼續以目前形式創建新的信貸，就像銀行在不信任銀行系統或特定銀行時，無法按照黃金標準增加其黃金持有量一樣。

【黃金和貨幣基數對比有啟示】

與此同時，隨着基礎貨幣持續下降，更深層次的危機也在醞釀。為了有系統地分析基礎貨幣對市場的影響和對經濟的意義，聖路易斯聯儲銀行編制了一項以黃金和貨幣基數為基礎的數據，由1918年開始。

結果顯示，之前兩次黃金與貨幣基數的比率出現大跌時(即金價大升，而貨幣基數下跌)，都出現足以改變全球金融市場格局的重大事件，而目前走勢剛好類似。對上兩次是1933年的「黃金大劫案」(政府沒收金條，並宣布擁有金條為非法行為)，以及1971年的布雷頓森林體系解體，全球放棄「金本位」，以美元作儲備貨幣。

當前的形勢較對上兩次更嚴峻，因對上兩次經濟及股市未接近轉衰，而目前全球經濟及股市正處轉衰邊緣，隨着基礎貨幣下降和金價上漲，這次的後果難以想像。

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