「移動私人空間」遊世界　只是上車盤一小部分價錢　

香港樓價「離地」，生活空間擠迫，想擁有一個私密空間，更是難上加難。有外國設計師推出一個新產品，以只是香港「上車盤」一小部分的價錢，讓你擁有一個移動的私人空間，更可帶着他環遊世界。

這個聽落很美好的「移動私人空間」其實是一個太空艙般造型的拖車，名為Polydrop。設計師kyung-hyun lew強調：「這並不是露營用拖車，而是要作為可以隨身攜帶的私人空間。」

Polydrop是一個擁有5.5吋厚，48吋乘75吋大床的單室客艙，其並配備了儲存空間及室外小廚房。拖車以100瓦太陽能充電系統為12伏的電池供電，室內用隱藏LED裝置照明，同時擁有溫度調節系統、USB充電口和電壓表等。

該太空艙拖車的鋁壁厚度達8.7吋，讓Polydrop起到絕佳的絕緣作用，可保護其免受包括雪在內的惡劣天氣的影響。設計者在只有5吋的舊款的拖車進行測試，外部溫度達到35.2華氏度時，但是沒有打開加熱器下，拖車內部的室溫為59.9華氏度。

Polydrop介紹道，2020年有四種拖車型號，具有不同的功能和規格，其K-17，K-19，K-20 Camper和K-20 Fully Loaded。最便宜的K-17售14,495美元，即大概11.3萬港元，也只是香港「上車盤」一小部分的價錢。

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