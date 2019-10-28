華為將用盡晶片庫存　料進一步打擊5G設備業務

中國科技巨企華為被美國商務部封殺至今接近半年，以致出現晶片缺口，雖然其後美國同意放寬禁令至11月才生效，但該公司的晶片庫存仍然緊絀，困局未解。

外國傳媒引述美國研究及市調機構Mobile Experts指，華為將在11月份用盡購自美國晶片製造商賽靈思(Xilinx)的FPGA晶片。據了解，該款晶片主要用於5G基站，是其中一項不可或缺的零部件。

分析指，賽靈思是全球極少數能生產FPGA的企業，雖然華為正努力尋找其他替代方案，不過，市場暫未有其他廠商能提供同樣先進的設計，甚至華為自家亦不可能在一時三刻造出有類似技術級別的替代晶片，這意味華為或須更改設計，因而影響其5G設備的市場吸引力。

事實上，雖然中美貿易談判進展良好，市場預計可在短期內達成階段性的協議，但華為的問題似乎未能被放入現時談判中，因此美國對華為的封殺仍不會放鬆。隨着禁令寬限期結束，華為面對的挑戰將更趨嚴峻。

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