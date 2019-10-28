【財經評論】亂局動搖金融業　壞帳破產洶湧至

香港社會動盪持續逾4個月，負面影響陸續顯現，除了首當其衝的餐飲、旅遊、零售業外，連引以為傲的「命脈」金融業也危在旦夕，當中「龍頭」滙豐控股更表明，已就可能出現的信貸損失作出準備。這預示着銀行業正為經濟寒冬打底，估計拖欠、壞帳、破產等情景會接踵而來，形勢甚為嚴峻。

多年來，香港是全球銀行業最賺錢的地區之一，除了是國際間數一數二的金融中心，更是內地客外闖投資的「橋頭堡」，單是近年的保單量數已是天文數字。以滙豐為例，今年第三季香港業務就貢獻了整個集團盈利逾六成；另一保險巨頭友邦亦披露，受累於上季內地訪港旅客下跌，香港的新業務價值錄得雙位數跌幅，致使季內整體新業務價值僅按年微升。

根據保險代理登記委員會數字，截至今年8月，相關從業員達10.2萬人；金管局數據亦顯示，2017年金融業從業員超過25.8萬人，佔香港工作人口近7%，並佔本地生產總值約19%。由此可見，香港金融業地位舉足輕重，背後養活不少家庭，創造財富效應，只要行業好景，往往帶挈一眾市道，即所謂「魚翅撈飯」的好時光。

可惜「花無百日紅」，早在6月社會動盪前，香港已面對着中美貿易戰及中國經濟放緩雙重夾擊，目前增添的「人禍」無疑是雪上加霜，雖然政府周四才公布上季經濟狀況，但官員們早已急不及待預告衰退到了。每當經濟不景氣，家庭及企業的信貸需求自然減少，令佔據銀行主要收入來源的淨利息收入下跌，同時業界又要面對已貸出的款項有拖欠及壞帳問題，有機會提早追數，即俗稱「落雨收遮」，為市場的還款能力試水溫，故它們是最先能感受到經濟寒意。

以滙豐為例，目前其投資估值實屬便宜，惟市場的看淡程度竟是2002年以來最高，即較2008年金融海嘯時更不值得買入。回看2007年2月，該行罕有地發出盈利警告，反映美國次按問題早在2006年已敲響警鐘，惟市場人士起初不以為然，甚至嗤之以鼻，結果更大的風浪就在2008年來臨。

作為世界級大型銀行，滙豐今次再響警號，率先為貸款作撥備，或預示着香港接下來經濟寒冬的凜冽程度會遠超想像。面對社會動盪，不少人打着「生於斯，長於斯」的旗號，但有否想過別人切實的糊口問題？是否真的想重見1997年至2003年的負資產悲劇？是時候清醒吧！

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